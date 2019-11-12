واشنطن: لن نحرم "قوات سوريا الديمقراطية" من السيطرة على حقول النفط

أعلنت واشنطن أنها لا تسعى إلى حرمان حلفائها من "قوات سوريا الديمقراطية" من السيطرة على الحقول النفطية بشمال شرق سوريا.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان أحد مسؤوليها الرفيعين اليوم الثلاثاء: "لقد قام شركاؤنا من الجناح المدني لقوات سوريا الديمقراطية بالتعامل مع الأمور النفطية في السنوات الأربع الماضية. إن هؤلاء الأشخاص كانوا يديرون التدفقات النفطية، ونتوقع أنهم سيستمرون في القيام بذلك من دون أي تدخل من جانبنا".

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وأكد أن دور العسكريين الأمريكيين الذين أرسلتهم واشنطن لحماية المناطق النفطية بالمنطقة، ينحصر بـ "ضمان ألا يدمر أحد ذلك"، أي سيطرة الأكراد على حقول النفط بالشمال السوري.

وقبل نحو أسبوع، قالت الخارجية الأمريكية إن النفط المستخرج من الحقول التي تديرها حاليا "قوات سوريا الديمقراطية"، تستغله السلطات المحلية لفائدة المجتمعات هناك.

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تنتفع من النفط السوري، حيث تذهب عائداته إلى "قسد".

المصدر: وكالات