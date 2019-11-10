 
مباشر

البنتاغون: خليفة البغدادي معروف لدينا وسنصطاده

أخبار العالم

البنتاغون: خليفة البغدادي معروف لدينا وسنصطاده
Reuters
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mp3i

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن خليفة أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم "داعش" معروف جدا لدى العسكريين الأمريكيين، وهم سيراقبونه عن كثب في انتظار فرصة سانحة لقتله.

إقرأ المزيد
ترامب: نعرف تماما من هو زعيم
ترامب: نعرف تماما من هو زعيم "داعش" الجديد

وقال ميلي في حديث لقناة "أي بي سي" بث اليوم الأحد، في سياق حديثه عن تصفية البغدادي: "إن قتله أثر بصورة قوية ومدمرة على التنظيم ككل"، وأضاف: "استبدلوه بشخص آخر، وتتوفر لدينا كمية كبيرة من المعلومات حول هوية هذا الشخص. وفي الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، سنراقب ما إذا كان سيتمكن من لم شمل تنظيمه، وسنراقبه عن كثب، وعندما ستسنح الفرصة سنتعامل معه وسنبدأ باصطياده".

وكان "داعش" أعلن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيما جديدا له، بعد مقتل أبو بكر البغدادي بعملية نوعية للقوات الأمريكية الخاصة في محافظة إدلب السورية في أكتوبر الماضي.

إقرأ المزيد
مسؤول أمريكي: زعيم تنظيم
مسؤول أمريكي: زعيم تنظيم "داعش" الجديد شخص مجهول

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا