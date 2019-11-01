نشر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد فيها أن بلاده تعرف هوية الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي حق المعرفة.

وقال ترامب في تغريدته المقتضبة: "تنظيم داعش لديه زعيم جديد. نحن نعرف حق المعرفة من يكون!"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية زعيم التنظيم الجديد.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2019 г.

وكان تنظيم "داعش" أعلن، أمس الخميس، مبايعة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلفا لأبو بكر البغدادي، الذي تمت تصفيته في الـ 27 من أكتوبر.

وقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة فجر الأحد 27 أكتوبر، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم "داعش"، في هجوم اعتبره "جريئا".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مصدر أمريكي مسؤول، بأن السلطات الأمريكية تخلصت من بقايا جثة زعيم تنظم "داعش" أبو بكر البغدادي، من خلال رميها في البحر.

المصدر: "تويتر" + وكالات