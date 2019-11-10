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بدء صب الخرسانة في مفاعل "بوشهر" الثاني بحضور رسمي روسي

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بدأت في إيران اليوم الأحد مراسم صب خرسانة مفاعل "بوشهر" الثاني بحضور علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وألكسندر لوكاشين رئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت" الروسية.

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وكان صالحي قد أشار في تصريح  صحفي لدى وصوله إلى محافظة بوشهر يوم أمس السبت، إلى أنه سيتم اليوم الأحد البدء بعملية صب الخرسانة في الوحدة الثانية لمحطة "بوشهر" الكهرذرية، وفي المستقبل القريب مباشرة العمل على تشييد المفاعل الثالث.

وأوضح أن هذا يأتي في سياق الاتفاقية مع الجانب الروسي في ما يرتبط بالمحطات الجديدة، وستكون طاقة كل من الوحدتين الثانية والثالثة 1050 ميغاواط.

ووصف صالحي إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بأنه أضخم مشروع في البلاد، حيث تبلغ كلفته 10 مليارات دولار.

المصدر: وكالات

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