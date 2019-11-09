يعتبر الالتزام بمواعيد الرحلات الجوية، من الأولويات الأساسية لمطار "تالاغي" في مدينة أرخانغيلسك، في أقصى شمال غرب روسيا.

وقال مدير عام هذا المطار فاهي بيتروسيان، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن المطار المذكور، نال المركز الثاني في التصنيف العالمي، للالتزام بالمواعيد ودقتها، وذلك على الرغم من صعوبة المناخ، وتعقيد الأحوال الجوية في المنطقة القريبة من القطب الشمالي.

وأكد مدير المطار، أنه تم تحقيق كل ذلك، بفضل الجهود المشتركة للمطار وشركات الطيران التي تستخدمه.

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واحتل مطار أرخانغيلسك المركز الثاني في تصنيف شهر أكتوبر لأكثر الموانئ الجوية دقة بالمواعيد في العالم. ووضعت التصنيف وكالة التحليل الدولية OAG ، بعد دراسة عمل 1200 مطار في العالم. ووفقا لتقرير الشركة، تمكن مطار أرخانغيلسك، من تقديم خدماته في أكتوبر لـ 97.8 ٪ من الرحلات الجوية دون تأخير. وحل في المركز الأول، مطار كاروب الدنماركي.

وأضاف بيتروسيان: "الفضل في ذلك يعود، ليس فقط لنا، بل ولشركات الطيران. نحن بالطبع نحاول عدم السماح بأي تأخير والالتزام الصارم بالجدول الزمني. التفاهم والتعاون مع شركات الطيران، أمر في غاية الأهمية.

المصدر: نوفوستي