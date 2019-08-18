Вот и приземлился первый рейс компании ПОБЕДА в международном аэропорту Гагарин в Саратове. По традиции, он пересек водные ворота. Володин встретится с ветеранами. Проведёт совещание #саратов#аэропорт#аэропортгагарин…https://t.co/aCmfMve36Lpic.twitter.com/nafTZTFzJA