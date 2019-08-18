روسيا.. مطار ساراتوف الجديد يستقبل أول طائرة
هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "بوبيدا"، في مطار مدينة ساراتوف الجديد الحامل لاسم "غاغارين"، وذلك في أول رحلة تجريبية لمطار المدينة الواقعة في حوض نهر الفولغا وسط روسيا.
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Первый самолёт приземлился в аэропорту "Гагарин".🛬 ⠀ Среди пассажиров рейса - председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта, представители различных российских авиакомпаний, саратовского землячества – всего порядка 180 человек. 🛬 ⠀ Рейс приурочили к открытию нового аэропорта, которое состоится 20 августа. В этот же день начнутся регулярные полёты из аэропорта «Гагарин», туда будут переведены все рейсы из аэропорта «Центральный».✈️ #саратов24 #аэропортгагарин
وأفادت وكالة "نوفوستي"، بأنه تم تنفيذ الرحلة بطائرة من طراز "بوينغ-737-800"، أقلعت من مطار "فنوكوفو" في موسكو.
Вот и приземлился первый рейс компании ПОБЕДА в международном аэропорту Гагарин в Саратове. По традиции, он пересек водные ворота. Володин встретится с ветеранами. Проведёт совещание #саратов#аэропорт#аэропортгагарин…https://t.co/aCmfMve36Lpic.twitter.com/nafTZTFzJA— Саратовские Вести (@sarvesti64) August 18, 2019
وكان على متن الطائرة، رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين (وهو من أبناء مقاطعة ساراتوف)، وكذلك رئيس وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية ألكسندر نيرادكو، وبعض ممثلي المؤسسة المستثمرة للمطار، وكذلك الشركة المنفذة لمشروع بناء المطار.
وسيتم افتتاح المطار بشكل رسمي، يوم 20 أغسطس.
وفي وقت سابق، حصل مطار "غاغارين الدولي" الجديد بالقرب من مدينة ساراتوف، على شهادة "سلامة الطيران" صادرة عن الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي.
المصدر: RT