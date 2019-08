View this post on Instagram

Первый самолёт приземлился в аэропорту "Гагарин".🛬 ⠀ Среди пассажиров рейса - председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители ведомств и организаций, принимавших участие в строительстве аэропорта, представители различных российских авиакомпаний, саратовского землячества – всего порядка 180 человек. 🛬 ⠀ Рейс приурочили к открытию нового аэропорта, которое состоится 20 августа. В этот же день начнутся регулярные полёты из аэропорта «Гагарин», туда будут переведены все рейсы из аэропорта «Центральный».✈️ #саратов24 #аэропортгагарин