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زيلينسكي يكلّف باعتماد الجيش الأوكراني معايير الناتو في القيادة

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زيلينسكي يكلّف باعتماد الجيش الأوكراني معايير الناتو في القيادة
Reuters
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وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مرسوما ينص على اعتماد معايير الناتو في نظام إدارة الدفاع في بلاده، وذلك خلال مدة أقصاها نهاية 2019.

وفي وقت سابق كلف زيلينسكي وزير دفاعه أندريه زاغورودنيوك، بالعمل على تطبيق هذه الإجراءات.  

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وبحلول 31 ديسمبر، تعتزم أوكرانيا تشكيل "شرطة عسكرية"، وذلك بعد أن أعلن نائب رئيس الوزراء ديمتري كوليبا مؤخرا، أن بلاده تخطط لمواصلة التعاون مع الناتو في مختلف المجالات.

المصدر: RT

 

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