أوكرانيا تكشف عن "صاروخ خارق" يشبه "خا-31" روسي الصنع

كشف مكتب "دنيبر" الأوكراني في معرض "السلاح والأمن – 2019" الذي أقيم في 8 – 11 أكتوبر بكييف عن مجسم لصاروخ جو - أرض فوق الصوتي أوكراني الصنع من طراز "بليسكافكا" (الصاعقة).

وقالت بوابة "Sohu " الصينية بهذه المناسبة أوكرانيا صنعت صاروخا خارقا فرط الصوتي بوسعه القضاء على الأسطول البحري الروسي في القرم.

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فيما أعلن الخبراء الأوكرانيون أن مواصفات صاروخهم تفوق مواصفات صاروخ "خا – 31" الروسي من حيث المسافة ومدى الاستهداف.

مع ذلك فإن الخبير العسكري الروسي، قسطنطين سيفكوف، أشار في هذا السياق إلى أن صاروخ "خا -31" الذي أنتجه الاتحاد السوفيتي عام 1989 كان في حوزة أسطول البحر الأسود السوفيتي. ويبدو أنه انتقل مع بعض سفن الأسطول إلى الجانب الأوكراني بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. لذلك يمكن أن يدور الحديث الآن ليس عن موضوع تصميم صاروخ خارق جديد بل في إدخال بعض التعديلات على صاروخ "خا – 31" القديم سوفيتي الصنع أو هناك محاولة لتأهيل هذا الصاروخ الذي عثر عليه الخبراء الأوكرانيون في مستودعاتهم.

وأضاف سيفكوف أن الجيش الأوكراني لا يمتلك حاليا طائرات حربية قادرة على إطلاق تلك الصواريخ من الجو إلى الأرض.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا