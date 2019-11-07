إسبانيا تدين ملصقات في كاتالونيا تصف صحفيين بـ"الإرهابيين"

دان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشدة نشر ملصقات في شوارع برشلونة الأربعاء تصف صحفيين في كاتالونيا بـ"الإرهابيين".

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والملصقات التي تحمل كتابات باللغة الكاتالونية حملت صور 6 صحفيين مع وصفهم بأنهم "إرهابيون في خدمة إيبكس"، أي مؤشر البورصة في إسبانيا.

وأعرب سانشيز الذي يتزعم الحزب الاشتراكي عن "إدانته الشديدة ودعمه للصحفيين الكاتالونيين المستهدفين".

كما ندد بابلو كاسادو، الذي يرأس حزب الشعب اليميني المعارض بهذه الملصقات، ووصفها بأنها "عملية تخويف لا يمكن التسامح معها".

واعتبرت نقابة الصحافيين الإسبان أن "هذه الدرجة من العنف والعدائية تجاه الصحافة لم يسبق لها مثيل في كاتالونيا".

ويأتي ظهور الملصقات وسط توترات في إقليم كاتالونيا بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي أحكاما طويلة بالسجن بحق 9 زعماء يسعون لاستقلال الإقليم عن إسبانيا.

وأثار الحكم موجة احتجاجات ضخمة أدت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

المصدر: "أ ف ب"