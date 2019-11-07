 
مباشر
عاجل
"رويترز": متظاهرون يغلقون مدخل ميناء أم قصر جنوب العراق بعد الإعلان عن عودة العمل فيه

إسبانيا تدين ملصقات في كاتالونيا تصف صحفيين بـ"الإرهابيين"

أخبار العالم

إسبانيا تدين ملصقات في كاتالونيا تصف صحفيين بـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mobf

دان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشدة نشر ملصقات في شوارع برشلونة الأربعاء تصف صحفيين في كاتالونيا بـ"الإرهابيين".

إقرأ المزيد
إسبانيا.. أحكام بالسجن لـ9 من قياديي انفصال كتالونيا
إسبانيا.. أحكام بالسجن لـ9 من قياديي انفصال كتالونيا

والملصقات التي تحمل كتابات باللغة الكاتالونية حملت صور 6 صحفيين مع وصفهم بأنهم "إرهابيون في خدمة إيبكس"، أي مؤشر البورصة في إسبانيا.

وأعرب سانشيز الذي يتزعم الحزب الاشتراكي عن "إدانته الشديدة ودعمه للصحفيين الكاتالونيين المستهدفين".

كما ندد بابلو كاسادو، الذي يرأس حزب الشعب اليميني المعارض بهذه الملصقات، ووصفها بأنها "عملية تخويف لا يمكن التسامح معها".

واعتبرت نقابة الصحافيين الإسبان أن "هذه الدرجة من العنف والعدائية تجاه الصحافة لم يسبق لها مثيل في كاتالونيا".

ويأتي ظهور الملصقات وسط توترات في إقليم كاتالونيا بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية الشهر الماضي أحكاما طويلة بالسجن بحق 9 زعماء يسعون لاستقلال الإقليم عن إسبانيا.

وأثار الحكم موجة احتجاجات ضخمة أدت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارات معدلة مبهرة في معرض بالولايات المتحدة