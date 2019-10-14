إسبانيا.. أحكام بالسجن لـ9 من قياديي انفصال كتالونيا

حكمت المحكمة العليا الإسبانية على 9 من زعماء الانفصاليين الكتالونيين بالسجن لمدة تتراوح بين 9 أعوام و13 عاما لدورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال عام 2017.

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أما المتهمون الثلاثة الآخرون في هذه القضية، فقد أدينوا بالعصيان ولم يحكم عليهم بالسجن، فيما تمت تبرئة جميع المدعى عليهم من أخطر تهمة، وهي التمرد.

وكان إقليم كتالونيا قد شهد عام 2017 استفتاء حول انفصال الإقليم عن إسبانيا اعتبرته الأخيرة غير قانوني، وصوت ناخبو الإقليم بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة وسط مقاطعة معارضي الانفصال.

وأثار الاستفتاء أزمة دستورية في إسبانيا دفعت الحكومة المركزية إلى إقالة حكومة كتالونيا وحل برلمان الإقليم.

من الجدير ذكره، أن مؤيدي استقلال الإقليم نفذوا يوم أمس الأحد، اعتصاما في محطة قطار سانتس ببرشلونة دعما للقادة المسجونين، وجلس المتظاهرون على الأرض داخل صالة محطة القطار وغنوا النشيد الإقليمي الكتالوني، فيما أحاطت شرطة مكافحة الشغب بهم ثم أجلت بعضهم عن المحطة.

المصدر: "رويترز"