إسبانيا بصدد إصدار أحكام مطوّلة على زعماء كتالونيين

كشف مصدر قضائي إسباني، أن المحكمة العليا في البلاد بصدد إدانة زعماء الانفصاليين في إقليم كتالونيا، وإصدار أحكام ضدهم تصل إلى السجن 15 عاما لدورهم في مساعي انفصال الإقليم عام 2017.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، أن أبرز من يحاكمون، هم 12 قياديا وقد يدانون باتهامات مثل التحريض وتبديد الأموال العامة، على ألا تتم إدانة أي منهم بتهمة التمرد التي تقتضي عقوبة أشد.

وأشار المصدر إلى أن القرار اتخذه أعضاء المحكمة العليا السبعة بالإجماع وأن من المتوقع تصديق القضاة على الحكم وإعلانه قريبا، ومن المرجح أن يجري ذلك غدا الاثنين.

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ودعت أحزاب انفصالية لعصيان مدني سلمي حاشد في حال عدم تبرئة الزعماء الانفصاليين، حيث وصف بيري أراجونيس المسؤول الكبير في حزب "اليسار الجمهوري" الانفصالي الكتالوني احتمال إدانة المتهمين بأنه سيكون "ظلما بيّنا".

وأضاف: "حاولوا قطع رؤوسنا والآن يريدون أن تبلغ الأمور ذروتها لكن ذلك لن يحدث... لن يستطيعوا إخفاء ملايين الانفصاليين في هذا البلد".

في المقابل، طالب حزب "المواطنين" المناهض للاستقلال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، بدعم الحكم القضائي الذي طال انتظاره.

المصدر: "رويترز"