غانتس يتهم نتنياهو بجر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة

اتهم رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفض التفاوض خلال المحادثات الائتلافية الجارية، ما قد يؤدي إلى انتخابات ثالثة في غضون أقل من عام.

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وفي تغريدة له على "تويتر"، قال غانتس إن "نتنياهو يمنع تشكيل حكومة وحدة بين "أزرق أبيض" و"الليكود"، لأنه غير مستعد للتخلي عن كتلة حلفائه في اليمين، ولا عن الحصانة، كما انه غير مستعد لمناقشة الخطوط الأساسية لحكومة الوحدة بين "أزرق أبيض" و"الليكود".

وأضاف: " نتنياهو يريد جر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة، لكني سأفعل كل ما في وسعي من أجل تشكيل الحكومة".

נתניהו לא מוכן לוותר על הבלוק.

נתניהו לא מוכן לוותר על חסינות.

נתניהו לא מוכן לדון על קווי יסוד של ממשלת אחדות.



נתניהו רוצה לגרור את ישראל למערכת בחירות שלישית .

אעשה הכל כדי שזה לא יקרה. אעשה הכל כדי להרכיב ממשלה. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 5, 2019

ويلتقي بعد ظهر اليوم الأربعاء طاقما التفاوض عن "أزرق أبيض" و"الليكود" للمرة الثالثة على التوالي، إذ لم يتم إحراز أي تقدم في اللقاءين الأخيرين، على أن يجتمع الخميس طاقم "أزرق أبيض" التفاوضي مع "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من رؤساء أحزاب تحالف اليمين يؤيدون اقتراحا تقدم به عضو الكنيست، اريه درعي، إجراء انتخابات لرئاسة الوزراء فقط، يتنافس فيها نتنياهو وغانتس، من دون حل الكنيست، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم رئيس حزب العمل، عامير بيرتس أيضا.

من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من نتنياهو إن "الاقتراح سخيف، لأن من سيتم انتخابه سيبقى بحاجة إلى أغلبية في الكنيست".

من الجدير ذكره، أنه بقي أمام غانتس، مدة أسبوعين لإكمال عملية تشكيل الحكومة، وفي حال فشل في ذلك، فإن التفويض بتشكيل الحكومة سيعود إلى الكنيست لمدة 21 يوما، حيث سيكون باستطاعة أي نائب أن يحاول الحصول على تواقيع أغلبية 61 نائبا ليقدمها إلى الرئيس الإسرائيلي لتفويضه بتشكيل حكومة جديدة، وإلا فسيتم حل الكنيست مرة جديدة، وستجرى جولة ثالثة من الانتخابات خلال عام واحد.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل+ مكان