كوشنر يحمل رسالة إلى نتنياهو وغانتس

دعا مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، إلى العمل معا لتشكيل حكومة وحدة من أجل اغتنام "الفرص الهائلة" في المنطقة.

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وقال كوشنر في حديث إلى "القناة 13"، إنه يعتقد بأن نتنياهو وغانتس يريدان المضي قدما ووضع حد لحالة الجمود السياسي، بعد النتائج غير الحاسمة للانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي، للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وقال كوشنر إن "الرسالة التي حملتها كان مفادها أن هناك في الوقت الحالي في المنطقة فرصا هائلة حققناها على مدى العامين ونصف الماضية، ولكن هناك حتى فرص أكثر يمكن أن ننتهزها معا، لذلك سيكون من الرائع بالنسبة لإسرائيل أن تجد طريقة لتشكيل حكومة حتى نتمكن من بدء العمل على جميع الأولويات والفرص الكبيرة القائمة".

وقلل كوشنر من خطورة الأزمة في العلاقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، التي تقاطع الإدارة الأمريكية منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017 وبعد ذلك قيامه بتقليص المساعدات للفلسطينيين، وقال كوشنر بهذا الخصوص: "ما كنت سأسمي ذلك أزمة، أعني أن أداء أمريكا جيد. نحن على استعداد للتواصل مع الفلسطينيين، ولكننا لسنا على استعداد للقيام بذلك بطريقة لا تحظى فيها أمريكا بالاحترام، ولا نود فعل ذلك بطريقة نقوم فيها باستثمارات سيئة".

واعتبر "أن الرفض الفلسطيني للجهود الأمريكية يهدف في الأساس إلى لفت الأنظار"، مشيرا إلى أنه "في نهاية المطاف أعتقد أن الأشخاص سيتصرفون بطريقة عقلانية".

من جهة أخرى، قال كوشنر إن "كل من يعتقد في إسرائيل أنه سيكون للوضع في سوريا أي تداعيات على العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية مخطئ للغاية"، مضيفا أنه "في عهد الرئيس ترامب تعززت العلاقة بين أمريكا وإسرائيل بشكل كبير ونعتزم مواصلة عمل الشيء نفسه".

المصدر: "أ ف ب"