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اعتقال المشتبه به بتهديد نتنياهو وعائلته بالقتل

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اعتقال المشتبه به بتهديد نتنياهو وعائلته بالقتل
Reuters POOL
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ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على رجل يشتبه في نشره تهديدات بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وعائلته، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت صباح اليوم الثلاثاء أحد سكان مدينة عسقلان، البالغ 55 سنة من العمر، ليتم استجوابه من قبل وحدة محاربة الجرائم السيبرانية.

ويشتبه بأنه كان ينشر في صفحة تحت اسم "تزفيكا ساباغ" على "فيسبوك" تهديدات لبنيامين نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير.

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وفي ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، كتب في الصفحة المذكورة، أن نتنياهو يجب أن "يتلقى رصاصة في الرأس". ودعا أيضا الشرطة الإسرائيلية "للتحضير لجنازة بنيامين وسارة ويائير نتنياهو".

وقدم نتنياهو شكوى إلى الشرطة يوم أمس الاثنين، طلب فيها فتح تحقيق في قضية التحريض على قتله وأفراد عائلته.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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