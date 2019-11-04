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تحقيق إسرائيلي لمعرفة هوية شخص هدد نتنياهو وعائلته بالقتل

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تحقيق إسرائيلي لمعرفة هوية شخص هدد نتنياهو وعائلته بالقتل
Reuters / Maxim Shemetov
بنيامين نتنياهو
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بدء التحقيق في شكوى تقدم بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ضد شخص مجهول قال إنه يهدده وعائلته بالقتل، عبر موقع "فيسبوك".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن "رئيس الوزراء نتنياهو توجه إلى نائب المفوض العام للشرطة، موتي كوهين، بشكوى لفتح تحقيق ضد شخص لتحريضه على قتل رئيس الوزراء وعائلته"​​​.

وأضافت أن "رئيس الوزراء نتنياهو طلب من نائب المفوض البدء فورا بالتحقيق في الأمر".

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنه "تم فتح تحقيق في وحدة القرصنة الإلكترونية التابعة لوحدة الجرائم الكبرى لمعرفة هوية الشخص الذي يقف وراء هذه التهديدات".

المصدر: وكالات

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