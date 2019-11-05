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"قسد" تنفي الأنباء عن إصابة مظلوم عبدي

أخبار العالم

Reuters
قائد قوات "قسد" مظلوم كوباني
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نفت قوات سوريا الديموقراطية، خبر إصابة قائدها العام، مظلوم عبدي، مؤكدة أن قائد "قسد" يمارس عمله بشكل طبيعي.

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وقال مسؤول المركز الإعلامي في "قسد"، مصطفى بالي، إن "خبر إصابة مظلوم عبدي غير صحيح بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أن "مظلوم يمارس مهام عمله بشكل اعتيادي وأن خبر إصابته عار عن الصحة".

وكانت وسائل إعلام نشرت خبرا يفيد بأن قائد "قوات سوريا الديموقراطية"، أصيب في تفجير سيارة مفخخة، السبت الماضي، في مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا، لكن وكالة "رووداو" الكردية للأنباء، أكدت أن مراسلها "تواصل مع عدد من المصادر في قوات سوريا الديمقراطية للتأكد من صحة إصابة قائدها"، مضيفا أنها نفت ذلك.

وقتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 20 آخرون، السبت في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية في شمال شرق سوريا.

المصدر: "رووداو"

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