انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض شمال سوريا

أفاد نشطاء بوقوع جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سوريا.

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وأضاف النشطاء أن الانفجار وقع بالقرب من أبنية تعرف باسم "العنبرجي" في المدينة، ما أدى لأضرار مادية كبيرة في موقع التفجير، بالإضافة لسقوط جرحى، وعقبها فرضت الفصائل المسلحة طوقا أمنيا حول المكان، واعتقلت شخصا بتهمة ركنه للسيارة المفخخة التي انفجرت اليوم الثلاثاء.

صور لمكان انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي... pic.twitter.com/e4nWdo5fqd — نبيل عثمان Nabil Othman (@Nabil_Waleed023) 5 ноября 2019 г.

عاجل : انفجار سيارة مفخخة في مدينة #تل_أبيض شمالي الرقة مع وقوع اصابات بين المدنيين pic.twitter.com/yWDlrjwczC — Mahmood Talha |أبو مجاهد الحلبي (@mahmoodtalha22) 5 ноября 2019 г.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء "هاوار" الكردية أن الانفجار وقع بجانب عمارة العنبرجي في حي الجسر وسط المدينة.

ويذكر أن انفجارا مماثلا وقع في الـ2 من الشهر الجاري في مدينة تل أبيض، خلف قتلى وجرحى.

المصدر: وكالات