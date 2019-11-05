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انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض شمال سوريا

أخبار العالم العربي

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض شمال سوريا
توتير
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أفاد نشطاء بوقوع جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها بريف الرقة الشمالي في سوريا.

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وأضاف النشطاء أن الانفجار وقع بالقرب من أبنية تعرف باسم "العنبرجي" في المدينة، ما أدى لأضرار مادية كبيرة في موقع التفجير، بالإضافة لسقوط جرحى، وعقبها فرضت الفصائل المسلحة طوقا أمنيا حول المكان، واعتقلت شخصا بتهمة ركنه للسيارة المفخخة التي انفجرت اليوم الثلاثاء.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء "هاوار" الكردية أن الانفجار وقع بجانب عمارة العنبرجي في حي الجسر وسط المدينة.

ويذكر أن انفجارا مماثلا وقع في الـ2 من الشهر الجاري في مدينة تل أبيض، خلف قتلى وجرحى.

المصدر: وكالات

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