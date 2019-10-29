أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أن إيران أحبطت حوالي 33 مليون هجوم سيبراني خلال العام الأخير.

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وقال آذري جهرمي، خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر "ميونيخ الأمني" المنعقد في الدوحة، إن "إيران بصفتها إحدى ضحايا الأمن السيبراني، قد عززت غطاءها الدفاعي أمام هذه الهجمات عبر منظومة دجفا".

وأضاف "بناء عليه تمكنا من إحباط ملايين الهجمات والاختراقات السيبرانية على مختلف مؤسساتنا المدنية والعسكرية".

وكانت تقارير صحفية أمريكية ذكرت في أغسطس الماضي، أن واشنطن شنت هجوما سيبرانيا في يونيو 2018 على إيران، تسبب في تدمير قاعدة بيانات استخدمها الحرس الثوري "لمهاجمة ناقلات النفط" في الخليج، حسب مسؤولين أمريكيين.

المصدر: فارس نيوز