 
مباشر

إيران: أحبطنا 33 مليون هجوم سيبراني خلال العام الأخير

أخبار العالم

إيران: أحبطنا 33 مليون هجوم سيبراني خلال العام الأخير
Reuters Kacper Pempel
الهجوم السيبراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmiz

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أن إيران أحبطت حوالي 33 مليون هجوم سيبراني خلال العام الأخير.

إقرأ المزيد
منشآت النفط الإيرانية تستعد لمواجهة هجمات سيبرانية محتملة
منشآت النفط الإيرانية تستعد لمواجهة هجمات سيبرانية محتملة

وقال آذري جهرمي، خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر "ميونيخ الأمني" المنعقد في الدوحة، إن "إيران بصفتها إحدى ضحايا الأمن السيبراني، قد عززت غطاءها الدفاعي أمام هذه الهجمات عبر منظومة دجفا".

وأضاف "بناء عليه تمكنا من إحباط ملايين الهجمات والاختراقات السيبرانية على مختلف مؤسساتنا المدنية والعسكرية".

وكانت تقارير صحفية أمريكية ذكرت في أغسطس الماضي، أن واشنطن شنت هجوما سيبرانيا في يونيو 2018 على إيران، تسبب في تدمير قاعدة بيانات استخدمها الحرس الثوري "لمهاجمة ناقلات النفط" في الخليج، حسب مسؤولين أمريكيين.

المصدر: فارس نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد 3 أيام في بئر.. نهاية مأساوية لطفل هندي