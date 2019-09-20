أوعز وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الجمعة، بالاستعداد لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة قد تتعرض لها المنشآت النفطية.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني خلال زيارة قام بها لمنشآت نفطية في جنوب إيران، ويأتي ذلك في وقت تصعد فيه التوتر في منطقة الخليج بعد تعرض منشآت نفطية في السعودية لهجمات السبت الماضي.

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط في المملكة، والذي أدى إلى انخفاض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميا.

من جهتها نفت طهران تورطها في هذا الهجوم، وحذرت واشنطن والرياض من مهاجمتها.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه من المقرر أن يعرض البنتاغون اليوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طيفا واسعا من الخيارات العسكرية ضد إيران، وذلك ردا على هجوم السعودية.

يتبع..