360 شرطيا ألمانيا يلاحقون عائلة لبنانية متهمة بـ"تهريب البشر"

شنت الشرطة الألمانية حملة في أربع ولايات ضد عائلة لبنانية متهمة بتهريب البشر بشكل منظم، شارك فيها أكثر من 360 شرطيا و6 نواب للمدعي العام.

وقال الادعاء العام في مدينة ترير بولاية راينلاند بفالتس، إنه "جرى خلال الحملة تنفيذ مذكرتي ضبط وإحضار"، مضيفا أن "هناك تحقيقات ضد أفراد العائلة على خلفية تهريب أجانب إلى داخل ألمانيا وتهم جنائية أخرى".

وأشار الادعاء، إلى أنه "جرى خلال الحملة مداهمة 28 عقارا، منها 16 في ولاية راينلاند بفالتس، و10 عقارات بولاية شمال الراين فيستفاليا، وعقار واحد في كل من ولاية برلين وولاية زارلاند".

وأكدت المصادر الأمنية أن الحملة شارك فيها أكثر من 360 عنصرا من الشرطة الاتحادية ونحو 30 موظفا من إدارة الشرطة بمدينة ترير، إضافة إلى ستة من نواب المدعي العام بالمدينة.

ولم يذكر الادعاء العام أي تفاصيل أخرى.

المصدر: الإمارات اليوم