موسكو: لا إطار زمنيا لوجود الجيش التركي في سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أنه لا يوجد إطار زمني محدد لبقاء الجيش التركي في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وقال ردا على سؤال عن المدة التي ستقضيها القوات التركية في سوريا في إطار "نبع السلام": "مذكرة التفاهم لا تحدد فترة زمنية معينة لهذه العملية".

ووقع رئيسا روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي، مذكرة تنص على دخول الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري منطقة العمليات التركية على الجانب السوري من الحدود، للعمل على تسهيل انسحاب القوات الكردية وأسلحتها إلى مسافة 30 كم من الحدود خلال 150 ساعة.

وبعد تنفيذ هذا البند سيتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على عمق عشرة كيلومترات من الحدود إلى الغرب والشرق من منطقة عملية "نبع السلام"، باستثناء مدينة القامشلي.

المصدر: "نوفوستي"