المبعوث الأمريكي لسوريا: لو تلقت قواتنا أمرا بمحاربة الجنود الأتراك لكان عليهم أن يفكروا مرتين!

كشف المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية إلى الشأن السوري، جيفري جيمس، أنه كان هناك تفاهم بين القوات الأمريكية والتركية لمنع وقوع أي تصادم بينها في سوريا.

وفي جلسة استماع نظمتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أوضح جيفري أن "دخول العسكريين الأتراك في معركة ضد القوات الأمريكية كان أمرا مستبعدا".

وردا على سؤال أحد السيناتورات حول السيناريوهات المحتملة لتطورات الأوضاع في شمال شرق سوريا، ومدى احتمال بدء الجيش التركي أعمالا قتالية ضد العسكريين الأمريكيين في حال بقائهم في المنطقة، قال جيفري: "لو تلقت القوات الأمريكية أمرا بقتال حليفها في الناتو، لكان على الأتراك أن يفكروا مرتين.. لكنها لم تتلق مثل هذه الأوامر أبدا في ظل الإدارتين الأخيرتين (الأمريكيتين). في الواقع كنا نقول لتركيا عكس ذلك تماما".

وفي تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، استبعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، حدوث مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب الحملة العسكرية التي تخوضها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وفي 9 أكتوبر، شن الجيش التركي عملية "نبع السلام" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد السوريين، حلفاء واشنطن في حربها على "داعش"، في سعيها لإقامة "منطقة آمنة" على حدود تركيا شرق الفرات.

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة، يوم الخميس 17 أكتوبر، إلى اتفاق بشأن تعليق عملية "نبع السلام"، وافقت أنقرة بموجبه على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة لتمكين عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية من إخلاء المنطقة المذكورة.

المصدر: تاس