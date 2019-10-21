المبعوث الأمريكي يزور موسكو وباريس وبروكسل لبحث تسريع إحلال السلام في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن معبوث واشنطن لشأن السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، يعقد اجتماعات مع روسيا والصين والحلفاء الأوروبيين لمناقشة إنهاء الحرب في هذا البلد.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن خليل زاد بدأ، يوم الأحد، زيارة إلى بروكسل وباريس وموسكو لبحث "أفضل الطرق لدعم تسريع الجهود للتوصل إلى سلام في أفغانستان".

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأمريكي سيلتقي في موسكو بالمسؤولين الروس والصينيين "لمناقشة المصالح المشتركة التي يمكن أن تتحقق بانتهاء الحرب في أفغانستان".

وكان خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي ولد في أفغانستان، قاد محادثات مع حركة "طالبان" (المصنفة إرهابية) استمرت عاما للتوصل إلى اتفاق من لدفع الولايات المتحدة إلى سحب معظم قواتها من أفغانستان.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبتمبر، إنه دعا قادة "طالبان" للاجتماع في الولايات المتحدة، لكنه سحب الدعوة وجمد المحادثات بعد هجوم في أفغانستان أسفر عن مقتل جندي أمريكي، وتبنته "طالبان".

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، قال الجنرال سكوت ميلر الذي يقود قوات الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان، الاثنين، إن أمريكا سحبت 2000 جندي من أفغانستان خلال العام الماضي.

المصدر: أ ف ب