قيادي من "طالبان" وموفد أمريكي في باكستان

يتوجه الملا باردار، أحد زعماء حركة "طالبان" الأفغانية، الأربعاء إلى باكستان، ويتزامن ذلك مع زيارة الموفد الأمريكي زلماي خليل زاد، لهذه الدولة.

ولم يتضح، هل سيلتقي الرجلان، وذلك للمرة الأولى منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف المفاوضات بين واشنطن و"طالبان".

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان"، في تغريدة، إن باكستان هي المحطة الرابعة من جولة للملا باردار، شملت روسيا والصين وإيران.

من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية في باكستان، أن خليل زاد يزور إسلام آباد، "هذا الأسبوع" لإجراء مشاورات في أعقاب محادثات بين الولايات المتحدة وباكستان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك الأسبوع الماضي.

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وأشارت صحيفة "دون" الناطقة بالإنجليزية في باكستان، بدون أن تورد مصادر، إلى أن خليل زاد، وصل إلى إسلام آباد الثلاثاء.

ويعتبر باردار أحد مؤسسي حركة "طالبان"، وهو رئيس الجناح السياسي للحركة، ويقيم عادة في قطر، حيث أجرت الحركة لمدة عام تقريبا مفاوضات مباشرة مع وفد أمريكي برئاسة خليل زاد.

وكان الجانبان على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح لواشنطن ببدء سحب قواتها من أفغانستان مقابل وعود أمنية من "طالبان".

لكن في السابع من سبتمبر الماضي، ألغى ترامب قمة سرية، كانت مقررة بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، في كامب ديفيد، وأعلن بعد يومين أن المحادثات باتت بحكم "الميتة".

المصدر: afp