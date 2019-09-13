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مبعوث الرئيس الروسي يستقبل وفد "طالبان" في موسكو

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مبعوث الرئيس الروسي يستقبل وفد
Sputnik VLADIMIR PESNYA
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف
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أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي" أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، زامير كابولوف، استقبل وفدا لحركة "طالبان" في موسكو، اليوم الجمعة.

وقال المصدر في الخارجية إن "الجانب الروسي أكد على ضرورة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان)".

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وأضاف أن وفد الحركة، بدوره، أبدى استعدادها لمواصلة الحوار مع واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن "موت" المفاوضات مع حركة "طالبان"، وذلك عقب عدة جولات منها، جرت في العاصمة القطرية الدوحة، وأسفرت عن الاتفاق المبدئي على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل تعهد "طالبان" بعدم السماح لاستخدام أراضي البلاد لشن هجمات على حلفاء الولايات المتحدة ومصالحة.

المصدر: نوفوستي

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