موسكو تعلق على "موت" المفاوضات بين واشنطن وطالبان

عبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لتصريحات واشنطن الأخيرة بشأن المفاوضات مع "طالبان".

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وقال ممثل الرئيس الروسي في أفغانستان رئيس الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية، زامير كابولوف: "نأسف لوقف هذه العملية. لكننا نأمل في أن تكون المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان متوقفة وليست ميتة. إن مستوى المشاعر مرتفع، وهي تتدحرج من كلا الجانبين، لكن يبدو لنا أن الطرفين سيعودان في فترة ما وسيواصلان عملية المفاوضات وإتمام الصفقة".

وأشار إلى أن موسكو كانت تعتبر الاتفاقية بين الولايات المتحدة و"طالبان" "خطوة هامة تفتح الطريق إلى المصالحة الوطنية والتسوية الشاملة المقبلة للأزمة الأفغانية".

وتابع: "ولذلك نأمل بتنفيذ ذلك في نهاية الأمر".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقا أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" "ميتة". وأفاد قبل ذلك بإلغائه للقاءاته مع كل من زعماء "طالبان" والرئيس الأفغاني والتي كانت من المتوقع أن تجري في كامب ديفيد الأحد الماضي.

ووقع في بداية سبتمبر الجاري في حي شاش دارك بكابل الذي يقع فيه مقر حلف الناتو والسفارة الأمريكية والمباني الحكومية انفجار قوي أسفر عن مقتل 10 أشخاص. وتبنته حركة طالبان هذا الاعتداء.

المصدر: نوفوستي