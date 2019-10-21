محكمة بريطانية: الجلسة التالية لمحاكمة أسانج في الـ18 من نوفمبر المقبل

أعلنت محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية، اليوم الاثنين، عن موعد الجلسة التالية لمحاكمة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في الـ18 من نوفمبر المقبل.

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وجاء في بيان المحكمة: "ستعقد الجلسة التالية في 18 نوفمبر ... يمكن للمدعى عليه المشاركة عبر رابط فيديو من السجن حيث يقضي عقوبة هناك".

إلى ذلك أعلنت وسائل الإعلام، أن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، مثل أمام محكمة ويستمنستر البريطانية الجزئية للحكم عليه صباح اليوم بشأن تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بناء على طلبها.

ولفتت المصادر الإعلامية إلى أن محامي أسانج طلبوا الإفراج المؤقت عنه لأسباب صحية.

ويواجه أسانج 18عدة تهم في أمريكا، وأهمها كشف الأسرار القومية، التي يمكن الحكم عليه بالسجن 175 عاما.

ونشر مؤسس ويكيليكس عام 2010 سلسلة من الوثائق السرية الأمريكية التي سربها رجل الاستخبارات السابق في الجيش الأمريكي، تشيلسي مانينغ، ثم بدأت حكومة الولايات المتحدة تحقيقا جنائيا ضد ويكيليكس وأسانج على أساس "الحصول غير القانوني على وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي".

المصدر: وكالات