أعلن القيادي العسكري السابق والبرلماني الإيراني المحافظ، جواد كريمي قدوسي، أن عددا من موظفي الرئاسة اعتقلوا بتهمة التواطؤ مع الصحفي المعارض روح الله زم، المحتجز لدى "الحرس الثوري".

وحمل قدوسي، الممثل عن التيار المتشدد في مجلس الشورى الإيراني، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس حسن روحاني للشؤون الثقافية والإعلامية، المسؤولية عن التعاون مع زم، مشددا على ضرورة توضيح هذه الاعتقالات للرأي العام الإيراني.

دستگیری های صورت گرفته مرتبط با حوزه نهاد ریاست جمهوری در ارتباط با #آمدنيوز باید برای مردم روشن شود.#روح_الله_زم#قوه_قضائیه — جواد کریمی قدوسی (@KarimiGhodousi) October 20, 2019

ويأتي ذلك على خلفية احتجاز "الحرس الثوري" الصحفي المعارض المقيم منذ 12 عاما في فرنسا، حيث كان يحظى بصفة لاجئ، أثناء زيارته إلى العراق في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويعتقد أن زم، مدير موقع Amadnews المعارض، لعب دورا كبيرا في موجة الاحتجاجات التي اجتاحت الجمهورية الإسلامية في ديسمبر 2017.

المصدر: وكالات