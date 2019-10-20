وسائل إعلام: الناتو ينشئ جهازا خاصا لتقييم تبعات الحملة التركية في سوريا

أنشأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) مركز إدارة أزمات خاصا بتقييم العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، حسبما أفادت صحيفة "فيلت إم زونتاغ" الألمانية، اليوم الأحد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فريق المركز يضم خبراء أمنيين وأخصائيين عسكريين ومستشارين سياسيين.

وخلال جلسة مجلس الناتو، الأربعاء الماضي، أعرب ممثلو تركيا عن استعدادهم لإبلاغ شركاء أنقرة في الحلف بالعمليات المخطط لها.

يذكر أن الجلسة جرت قبل يوم من توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بتعليق القتال شمال شرق سوريا بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد، وإقامة "منطقة آمنة" على أراض سورية متاخمة لحدود تركيا.

المصدر: إنترفاكس