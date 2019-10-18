الناتو يرحب بالاتفاق التركي الأمريكي حول تعليق العملية التركية في سوريا

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف يرحب بالاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول تعليق العملية العسكرية التركية في سوريا ويعتبر هذا القرار "خطوة إلى الأمام".

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وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في بروكسل في ختام لقاء جمعه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال ستولتنبيرغ إن الوزير الأمريكي وضع مجلس الناتو في صورة زيارته الأخيرة إلى تركيا والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أنقرة حول سوريا.

وأسفرت المحادثات الأمريكية التركية عن توصل الطرفين، يوم الخميس 17 أكتوبر، إلى اتفاق بشأن تعليق عملية "نبع السلام" التي شنها الجيش التركي، في 9 أكتوبر، شرقي نهر الفرات شمال سوريا، من أجل طرد المقاتلين الأكراد من هناك.

وأوضحت تركيا أنها وافقت على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة لتمكين مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية (نواة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن في حربها على "داعش" في سوريا)، من الانسحاب من المناطق المتاخمة لحدود تركيا الجنوبية، وذلك في إطار سعي أنقرة إلى إقامة "منطقة آمنة" شمال سوريا سيكون بمقدورها استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين العائدين من تركيا، وستحمي هذه الأخيرة من "إرهاب" التنظيمات الكردية، وفقا لأنقرة.

المصدر: تاس