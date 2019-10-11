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الناتو: استثمرنا أكثر من 5 مليارات دولار في بنى تركيا العسكرية

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الناتو: استثمرنا أكثر من 5 مليارات دولار في بنى تركيا العسكرية
RT
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قال الأمين العام للناتو ينس ستلولتنبرغ، إن الحلف استثمر خلال الأعوام الماضية، أكثر من 5 مليارات دولار في البنية التحتية العسكرية التركية.

وجاء إعلان ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عقب محادثاتهما في تركيا اليوم الجمعة.

ونقل المكتب الصحفي لحلف الناتو عن ستولتنبرغ قوله: "نحن ندعم تركيا بفضل تواجدنا الجوي والبحري المكثف. خلال السنوات القليلة الماضية، استثمر الناتو أكثر من 5 مليارات دولار في البنية التحتية العسكرية لتركيا، بما في ذلك في مختلف المنشآت العسكرية والقواعد البحرية والرادارات".

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وأكد ستلولتنبرغ أنه يتفهم "المخاوف الأمنية المشروعة" لأنقرة تجاه الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، مرجحا أن يواصل "الحلفاء في الناتو دعم تركيا التي تقف على الخط الأمامي في منطقة متفجرة".

المصدر: وكالات

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