شاهد.. أردوغان يؤدي التحية العسكرية لـ"نبع السلام"

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحية العسكرية للجنود المشاركين في عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات السورية.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك في كلمة وجهها لحشد جماهيري أمس السبت خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع بولاية قيصري وسط تركيا.

وعقب التحية العسكرية من أردوغان رد الحشد أيضا بتحية مماثلة لجيش بلاده.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة "الجيش الوطني السوري" (التابع لأنقرة)، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، حسب بيان الجانب التركي.

ويوم الخميس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل الأكراد غالبيتها، من "المنطقة الأمنة" في ظرف 120 ساعة.

المصدر: الأناضول