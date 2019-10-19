أردوغان: على المعتقدين أنهم يستطيعون أن يسرحوا كيف شاؤوا في منطقتنا أن يقروا بأن ذلك لم يعد سهلا

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده أثبتت قدرتها على مواجهة العالم، وصرح بأن "على الجهات التي اعتقدت أنها تستطيع التصرف كما تشاء بالمنطقة الاعتراف بأن ذلك لم يعد سهلا".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت في اجتماع مع أعضاء "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد بولاية قيصري، إن "تركيا أثبتت مرة أخرى أنها قادرة عند الضرورة على مواجهة العالم بأسره من أجل صون استقلالها ومستقبلها".

وأضاف الرئيس التركي: "على الذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن يسرحوا ويمرحوا كيفما يشاؤون في منطقتنا والعالم، أن يقروا بأن ذلك لم يعد سهلا".

تصريحات أردوغان تأتي على خلفية عملية "نبع السلام" العسكرية، التي أطلقتها تركيا يوم 9 أكتوبر شمال شرق سوريا ضد المسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

وفي 17 أكتوبر، توصلت تركيا والولايات المتحدة، حليفة المسلحين الأكراد في إطار محاربة تنظيم "داعش"، إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، ينص على انسحاب الوحدات الكردية من منطقة عمقها 30 كيلومترا إلى الجنوب في غضون 120 ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد أردوغان بـ"سحق رؤوس" المسلحين الأكراد حال عدم خروجهم من المنطقة في غضون هذه المهلة التي تنتهي مساء الثلاثاء.

المصدر: الأناضول + وكالات