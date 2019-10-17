الرئاسة التركية: أردوغان يجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي في أنقرة
الأناضول
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أفادت الرئاسة التركية اليوم الخميس، عن بدء الاجتماع المغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.
وكان بينس، وصل ظهر اليوم إلى أنقرة، من أجل إجراء محادثات مع الرئيس التركي بشأن العملية العسكرية التركية في سوريا.
#عاجل | بدء الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة pic.twitter.com/S0ymnpiu8d— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 17, 2019
وتزامنا مع اللقاء، أعلن مستشار البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قد توسع عقوباتها ضد تركيا لإبقائها على السكة الصحيحة.
يتبع..
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