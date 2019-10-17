الرئاسة التركية: أردوغان يجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي في أنقرة

أفادت الرئاسة التركية اليوم الخميس، عن بدء الاجتماع المغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.

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وكان بينس، وصل ظهر اليوم إلى أنقرة، من أجل إجراء محادثات مع الرئيس التركي بشأن العملية العسكرية التركية في سوريا.

#عاجل | بدء الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة pic.twitter.com/S0ymnpiu8d — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 17, 2019

وتزامنا مع اللقاء، أعلن مستشار البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قد توسع عقوباتها ضد تركيا لإبقائها على السكة الصحيحة.

يتبع..