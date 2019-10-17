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الرئاسة التركية: أردوغان يجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي في أنقرة

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الرئاسة التركية: أردوغان يجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي في أنقرة
الأناضول
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أفادت الرئاسة التركية اليوم الخميس، عن بدء الاجتماع المغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.

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بينس يصل إلى أنقرة للقاء أردوغان
بينس يصل إلى أنقرة للقاء أردوغان

وكان بينس، وصل ظهر اليوم إلى أنقرة، من أجل إجراء محادثات مع الرئيس التركي بشأن العملية العسكرية التركية في سوريا.

وتزامنا مع اللقاء، أعلن مستشار البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قد توسع عقوباتها ضد تركيا لإبقائها على السكة الصحيحة.  

يتبع..

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