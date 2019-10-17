أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ذات الغالبية الكردية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعارض الاتفاق الذي أبرمته مؤخرا مع حكومة دمشق لحماية البلاد من الهجوم التركي.

وذكر مظلوم كوباني، القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة اختصارا بـ"قسد"، في حديث إلى قناة "روناهي" الناطقة باللغة الكردية أمس الأربعاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب ولم يعترض الأخير على الاتفاق المبرم مع دمشق.

وأكد القائد العام لـ"قسد" أن روسيا ستكون طرفا ضامنا في الاتفاق، مبديا قناعته بأن الصفقة "ستمهد الطريق أمام حل سياسي يمكن أن يضمن حقوق الأكراد في سوريا".

وذكر كوباني أن الصفقة المبرمة مع دمشق تقضي بانتشار قوات الحكومة السورية في أنحاء منطقة الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، نافيا التقارير التي تحدثت عن تسليم "قسد" السيطرة على مناطقها للجيش السوري.

وأشار كوباني إلى أن "قسد" تركز اهتمامها الآن على صد الهجوم التركي، موضحا أن الأولوية بالنسبة للقوات ذات الغالبية الكردية "لا تكمن الآن في محاربة تنظيم "داعش" بل في حماية شعبنا ومنطقتنا".

وتعرض البيت الأبيض في الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة اللهجة لقرار ترامب سحب القوات الأمريكية من منطقة العملية التركية، ما رأى فيه كثيرون خيانة للأكراد، غير أن الرئيس الأمريكي نفسه يبرر هذه الخطوة بالإصرار على أن الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن حماية المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: رويترز