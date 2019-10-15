أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر رسمية بأن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، سيتوجه إلى تركيا في غضون الساعات الـ24 المقبلة.

وقال المصدر: "سنغادر إلى أنقرة خلال الساعات الـ 24 القادمة".

#BREAKING Pence to leave for Turkey within 24 hours: US official pic.twitter.com/SyAoBWHE4Z — AFP news agency (@AFP) 15 октября 2019 г.

وكان بينس قد صرح في وقت ستبق بأن الرئيس دونالد ترامب اتصل هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ودعاه إلى الوقف الفوري لعملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا المتواصلة منذ الـ9 من الشهر الجاري.

وأكد بينس أن ترامب تلقى "تأكيدا ثابتا" من أردوغان خلال المكالمة بأن الجيش التركي لن يهاجم مدينة (عين العرب) الحدودية، مشيرا إلى أن العقوبات المعلنة ضد تركيا بسبب عمليتها العسكرية الجديدة في سوريا ستكون سارية أو ستشدد إلى حين وقف تركيا هجومها وموافقتها على التفاوض بشأن إيجاد حل مستدام لمسألة الأمن على حدودها مع سوريا.

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وأضاف بينس أنه ومستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين سيتوجهان إلى أنقرة "في أسرع وقت ممكن"، دون ذكر موعد الرحلة.

المصدر: وكالات