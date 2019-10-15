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مقتل 7 من القوات الأمنية الأفغانية في تحطم مروحية

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مقتل 7 من القوات الأمنية الأفغانية في تحطم مروحية
Reuters Mohammad Ismail
(صورة أرشيفية)
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لقي سبعة من القوات الأمنية الأفغانية مصرعهم بتحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة شمالي البلاد، حسبما علمت وكالة "نوفوستي" من مصدر مطلع.

وفي وقت سابق أفيد بأن طائرة مروحية عسكرية، على متنها سبعة أشخاص، تحطمت في ولاية بلخ، مع التأكيد أن القتلى جميعهم من القوات الأمنية.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد تسببت مشاكل فنية في سقوط المروحية.

المصدر: نوفوستي

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