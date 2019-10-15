عبر الاتحاد الأوروبي ولندن اليوم الثلاثاء، عن الأمل في احتمال التوصل إلى اتفاق يتيح خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الدول الأعضاء أنها لن تسمح لبريطانيا بتحويل إيرلندا الشمالية إلى حلقة ضعيفة في سوقها الموحدة مع تخفيف التفتيش.

ويكثف المفاوضون البريطانيون والأوروبيون محادثاتهم في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الخميس وحتى الجمعة في بروكسل.

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ويريد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الالتزام بتعهده إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وهذه الرغبة أتاحت تقدم المحادثات.

وعبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"، ميشال بارنييه، عن تفاؤله، مشيرا إلى أن اتفاقا "لا يزال ممكنا هذا الأسبوع" مع بريطانيا لتجنب خروجها من التكتل بدون اتفاق.

وقال عند وصوله إلى لوكسمبورغ لإطلاع وزراء خارجية الاتحاد على مسار المحادثات قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 أكتوبر إن "المحادثات كانت مكثفة خلال نهاية الأسبوع والاثنين"، مضيفا أنه ورغم أنها ستكون أكثر صعوبة لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع".

من جهته، أكد المفاوض البريطاني حول "بريكست" ستيف باركلي، الثلاثاء، أنه لا يزال "من الممكن جدا التوصل إلى اتفاق".

جدير بالذكر أن رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 سيقررون يوم الخميس خلال قمتهم أي مسار ستأخذه المفاوضات مع لندن.

المصدر: أ ف ب