أعلنت السلطات التركية، السبت، تعليق الدراسة مؤقتا في العديد من مدارس ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد، جراء استهدافها بصواريخ وقذائف تطلقها قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت إدارة ولاية شانلي أورفة، في بيان، أن "استمرار عملية نبع السلام، يهدف لمنع إنشاء ممر إرهابي في الحدود الجنوبية لتركيا، وتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

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وأشار البيان، إلى توقيف الدراسة، في جميع المدارس بقضائي أقجة قلعة، وجيلان بنار، وفقط في المدارس القريبة من الحدود السورية بقضائي سروج، وبيريجيك، وذلك لمدة 3 أيام، ابتداء من الاثنين المقبل.

يذكر أن الدراسة في مدارس نفس الأقضية، تم تعليقها لمدة يومين، خلال الفترة الماضية.

المصدر: الأناضول