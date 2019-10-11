قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء باكستان قدم رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلب فيها الحوار مع طهران.

وأضاف ربيعي: "لا نرى أي دواع للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم".

وصرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "قامت دول عديدة وبنوايا حسنة ببذل جهود لإزالة التوتر بين طهران والرياض حتى أن بعضهم كان يحمل رسالة من السعودية".

وتابع قائلا: "على المستوى الإعلامي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني رسميا أن ولي العهد السعودي طلب منه أن يتفاوض مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن السعودية".

وكان المتحدث قد صرح يوم الاثنين، بأن طهران ستواصل جهودها لتهدئة التوتر بمنطقة الخليج، عن طريق تحسين العلاقات مع جيرانها العرب في الخليج.

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية