هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركيا مجددا على خلفية العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا، قائلا "أنا أراقبكم عن كثب وسأضرب ماليا إذا لم تلتزموا بقواعد اللعب".

وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "تركيا تخطط منذ زمن طويل للهجوم على الأكراد. إنهم يتقاتلون منذ الأزل. ليس لدينا أي جنود أمريكيين في أي مكان قريب من منطقة الهجوم، وأنا أحاول وقف الحروب التي لا تنتهي".

Turkey has been planning to attack the Kurds for a long time. They have been fighting forever. We have no soldiers or Military anywhere near the attack area. I am trying to end the ENDLESS WARS. Talking to both sides. Some want us to send tens of thousands of soldiers to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

وأضاف ترامب:" تكلمنا مع الجانبين. البعض يريد منا إرسال عشرات آلاف الجنود إلى المنطقة والبدء بحرب جديدة مرة أخرى. والبعض الآخر يقول لنا ابقوا بعيدا، ودعوا الأكراد يخوضون معركتهم بأنفسهم، رغم أننا نقدم الدعم المالي لهم. أما أنا فأقول سأضرب تركيا ماليا وعبر العقوبات إذا لم تلتزم بقواعد اللعب. أنا أراقبكم عن كثب.

المصدر: RT