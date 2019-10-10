أردوغان للاتحاد الأوروبي: سنرسل لكم 3.6 مليون لاجئ

جدد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان تهديده بإرسال اللاجئين السوريين الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون في بلاده إلى أوروبا، إذا ما وصفت الدول الأوروبية توغل جيشه في شمال سوريا بـ" الاحتلال".

إقرأ المزيد

وقال أردوغان بلهجة صارمة في كلمة أمام نواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ إليكم".

ووصف لأعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة منتقدي تركيا على عملياتها العسكرية: "هم ليسوا صادقين، فهم يقولون كلاما مرسلا ونحن في المقابل نقوم بالأفعال وهذا هو الفارق بيننا".

وأعلن أردوغان: "إذا لم يتم إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، فإن تركيا ستفتح حدودها أمام اللاجئين ليتوجهوا إلى أوروبا". وتساءل: "هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟ لم نحصل من المجتمع الدولي وخاصة من الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم هذا العبء، وقد نضطر لفتح الأبواب (الحدود) في حال استمرار ذلك".

وأضاف: "هدفنا توطين ما لا يقل عن مليون شخص من إخوتنا السوريين في المنطقة الآمنة التي سيتم تشكيلها على طول خط الحدود مع سوريا البالغ 450 كم".

وتابع: "مصممون على البدء فعليا بإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات بسوريا وفق الطريقة التي نريدها".

وسبق للرئيس التركي أن قال، "إذا لم نبدأ بإقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات فعليا عبر جنودنا وبشروطنا في غضون أسبوعين أو ثلاثة، فليفكر الجانب الآخر في تبعات ذلك" وأضاف "سننفذ خطة عمليتنا الخاصة بنا إذا لم يسيطر جنودنا على المنطقة خلال بضعة أسابيع".

واستطرد: "المشكلة في المنطقة ليست في تنظيم داعش، بل حرب مصالح لعدة قوى فلا يحاول أحد التذرع بهذا التنظيم لتمرير مشاريعه".

المصدر: وكالات