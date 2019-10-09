لأول مرة.. بايدن يدعو لعزل ترامب

دعا المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، جو بايدن، إلى عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منصبه، وذلك لأول مرة في خطاباته العلنية.

وقال بايدن في خطاب له في ولاية نيوهامبشير، اليوم الأربعاء، إن "دونالد ترامب نكث بقسم المنصب وخان هذا البلد وارتكب أعمالا تستوجب العزل"، مضيفا أنه "من أجل الحفاظ على دستورنا وديمقراطيتنا وسلامتنا الأساسية يجب عزله".

واتهم بايدن ترامب بأنه "يحدث ثغرات في الدستور... ولا يمكننا أن نسمح له بالإفلات (من المحاسبة)".

وقال بايدن إن ترامب "جلب الاتهام لنفسه من خلال عرقلة العدالة ورفضه التعامل مع تحقيق الكونغرس، وجلب الإدانة لنفسه"، مضيفا أن "ترامب سيفعل أي شيء من أجل إعادة انتخابه، بما في ذلك الإخلال بأسس الديمقراطية".

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وفي رد فعله على كلمة بايدن، اتهم ترامب منافسه المحتمل في تغريدة على "تويتر" بأنه "نهب ملايين الدولارات من دولتين على الأقل"، ونفى ارتكابه أي مخالفات.

وربط ترامب بين كلمة بايدن والحملة الانتخابية، قائلا إن "الحملة الفاشلة لجو لا تترك أي خيار آخر أمامه".

يذكر أن ترامب يواجه اتهامات بأنه مارس ضغطا على قيادة أوكرانيا من أجل فتح تحقيق مع نجل بايدن. وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن بدء النظر في إمكانية عزل ترامب من منصب الرئاسة.

المصدر: RT، وكالات