 
مباشر

البيت الأبيض يرفض التعاون مع تحقيق مجلس النواب لعزل ترامب

أخبار العالم

البيت الأبيض يرفض التعاون مع تحقيق مجلس النواب لعزل ترامب
Reuters MANDEL NGAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mid3

أعلن البيت الأبيض رفضه التعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي مع الرئيس، دونالد ترامب، معتبرا إياه "غير دستوري ولا أساس له".

وقال المحامي بات تشيبولوني في رسالة إلى القادة الديمقراطيين لمجلس النواب، إن "خطواتكم غير المسبوقة لم تترك أمام الرئيس أي خيار... ومن أجل أداء واجبه أمام الشعب الأمريكي والدستور والسلطة التنفيذية وجميع الأشخاص الذين سيتولون منصب الرئاسة في المستقبل، لا يمكن للرئيس ترامب وإدارته المشاركة في تحقيقكم الحزبي وغير الدستوري في هذه الظروف".

إقرأ المزيد
محامي ترامب يرفض تقديم أي معلومات للديمقراطيين بشأن الملف الأوكراني
محامي ترامب يرفض تقديم أي معلومات للديمقراطيين بشأن الملف الأوكراني

وسبق لمحامي ترامب رودولف جولياني أن رفض تقديم أي شهادات أمام لجنة تحقيق بقيادة الديمقراطيين.

بالإضافة إلى ذلك، منعت الخارجية الأمريكية سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، من الإدلاء بشهادته في القضية.

ووصف الرئيس ترامب تحقيق الديمقراطيين في قضية ضغطه المفترض على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق بحق نجل منافسه المحتمل جو بايدن، بأنه "مهزلة".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خريطة الانتشار العسكري الأمريكي بشمال سوريا