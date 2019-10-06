دوتيرتي يكشف عن مرض يعيق حياته

كشف الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أنه يعاني من مرض عصبي عضلي قد يجلب تداعيات خطيرة على صحته.

وذكر دوتيرتي البالغ من العمر 74 عاما، مساء أمس السبت، أثناء لقائه أعضاء الجالية الفلبينية في روسيا، أنه يعاني من الوهن العضلي الوبيل، وهو مرض مزمن يؤدي إلى تذبذب وضعف العضلات والوهن.

وأوضح الرئيس أنه ورث هذا المرض عن جده، قائلا إن إحدى عينيه أصغر من الأخرى وتتحرك بنفسها.

وسبق أن أكد دوتيرتي أنه يعاني من الصداع النصفي ومرض بورغر، أي التهاب وتخثر متزايد الحدة يصيب أجزاء من الشرايين والأوردة الصغيرة والمتوسطة في الأطراف، علاوة على اضطراره إلى تناول مسكنات قوية بسبب آثار حادث سير قديم.

وفي أكتوبر العام الماضي، قال الرئيس الفلبيني المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل والحملة الصارمة التي أطلقها ضد تجار المخدرات، إن نتائج الفحوصات الطبية رجحت إصابته بمرض السرطان، غير أن إدارته أعلنت بعد أيام أن هذه الشبهات لم تثبت.

المصدر: وكالات