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هجوم بقنبلة يدوية يخلف إصابات في كشمير

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هجوم بقنبلة يدوية يخلف إصابات في كشمير
Reuters AH
كشمير - أرشيف -
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أسفر هجوم بقنبلة يدوية قرب مبنى حكومي بمقاطعة أنانتناغ جنوبي كشمير عن إصابة عدد من المدنيين ورجل شرطة، واتهمت القوات الهندية "الإرهابيين" بالوقوف وراء الهجوم في تغريدة على "تويتر".

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وأفاد مسؤول بالشرطة الهندية لوكالة "رويترز" بأن الهجوم الذي نفذ اليوم السبت أدى إلى إصابة 7 مدنيين من بينهم رجل أمن واحد وصحفي.

يذكر أن السلطات الهندية كانت قررت إلغاء المادة 730 من دستور البلاد الذي يمنح كشمير وضعا خاصا، مجردة بذلك المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي، كما  قيدت حرية الحركة وأغلقت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة.

وأطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف إلى إلغاء الخطوة الهندية، كما طلبت رسميا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لمناقشة الخطوات الهندية "غير الشرعية".

المصدر: وكالات

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