مودي: إلغاء الحكم الذاتي في كشمير خطوة "تاريخية"

وصف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير بالخطوة "التاريخية"، فيما تعهد رئيس وزراء باكستان عمران خان "بالقتال حتى النهاية" ضد ما أسماه بالعدوان الهندي.

وقال مودي في كلمة من "الحصن الأحمر" في دلهي، بمناسبة عيد استقلال بلاده الذي صادف اليوم الخميس، إن القرار كان من الخطوات "الرائدة" التي قامت بها الإدارة التي أعيد انتخابها مؤخرا.

AFP

وأشاد مودي (68 عاما) بـ"التفكير الجديد" معتبرا أنه ضرورة بعد سبعة عقود من الإخفاق في ضمان التجانس في المنطقة.

وأضاف: "نحن لا نؤمن بخلق المشاكل أو إطالتها. وخلال أقل من 70 يوما من تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور، أصبحت المادة 370 من الماضي. وفي مجلس البرلمان دعم ثلثا النواب هذه الخطوة".

وأوضح أن: "جامو وكشمير ولاداخ ستصبحان مصدر الهام لرحلة نمو ورخاء وتقدم وسلام الهند... الترتيب القديم في جامو وكشمير ولاداخ شجع على الفساد والمحسوبية والظلم بالنسبة إلى حقوق المرأة والأطفال والمنبوذين والمجتمعات القبلية".

AFP

وفرضت السلطات الهندية إغلاقا على القسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير المقسم بينها وبين باكستان منذ 4 أغسطس الجاري، حيث قيدت حرية الحركة وأغلقت شبكات الهاتف والإنترنت.

وبعد ذلك بيوم، قررت نيودلهي إلغاء المادة 730 من الدستور الهندي الذي يمنح كشمير وضعا خاصا، وتقسيم جامو وكشمير منطقتين لتصبح مناطق خاضعة للإدارة المركزية الهندية مباشرة.

وأطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف إلى إلغاء الخطوة الهندية. وطلبت رسميا من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عقد جلسة طارئة لمناقشة الخطوات الهندية "غير الشرعية".

وشبّه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأربعاء حكومة مودي بألمانيا النازية، وقال إن الوقت حان لتلقين دلهي درسا، واعدا "بالقتال حتى النهاية" ضد العدوان الهندي.

المصدر: "أ ف ب"