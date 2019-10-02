ألمانيا تؤكد اتهاماتها ضد استخباراتي سوري رفيع سابق

أكدت تحقيقات السلطات الألمانية الاتهامات بالتعذيب، الموجهة ضد استخباراتي سوري سابق رفيع المستوى موقوف في ألمانيا، وأمرت باستمرار حبسه.

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وأصدرت المحكمة الاتحادية الألمانية قرارا مطلع سبتمبر الماضي، نص على أن هناك خطورة كبيرة من فرار المتهم، حيث من المتوقع أن يحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة في حال إدانته.

وكان الادعاء العام الألماني، قد أمر في فبراير الماضي بإلقاء القبض على المتهم "أنور ر." وسوري ثان، حيث يواجه الرجلان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت النيابة الألمانية إلى أنهما غادرا سوريا في العام 2012، أي بعد مرور سنة تقريبا على اندلاع الأزمة في البلاد.

ووفق وكالة "دوتشيه فيليه" الألمانية، فقد ذكرت النيابة أن "أنور ر." البالغ 56 عاما، مسؤول رفيع سابق في المخابرات السورية، ويعتقد أنه أمر خلال عمله بالتعذيب القاسي والممنهج للناشطين المعارضين للحكومة الذين تم احتجازهم في سجن بدمشق خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يناير 2012، وهو يواجه أيضا اتهامات بالقتل.

أما السوري الثاني فقد عمل ضمن تشكيلة وحدة مخابرات قامت باعتقال مئات الناشطين، وإيصالهم إلى السجن الذي أداره المتهم الأول.

وبحسب المحكمة، لم يعلق المتهم "أنور ر." على الاتهامات الموجهة إليه منذ اعتقاله، إلا أنه أدلى بأقواله مرتين كشاهد أمام الشرطة، حيث ذكر أنه كانت هناك "مئات الاستجوابات يوميا" في نطاق عمله، مضيفا أنه خلال هذه الاستجوابات "لا يمكن الحفاظ دائما على السلوك المهذب".

وترى المحكمة أن هذه الإفادات ذات قيمة، مشيرة إلى أن المحققين يستجوبون حاليا في هذه القصية نحو 30 شاهدا في ألمانيا وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "دوتشيه فيليه"