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إيران تعزز أمن منشآتها النفطية

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إيران تعزز أمن منشآتها النفطية
Reuters
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أعرب وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة عن أمله في أن تمتنع جميع دول الخليج عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر الإقليمي، مؤكدا أن طهران تشدد الإجراءات الأمنية في منشآتها النفطية.

وقال زنغنه في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء أثناء مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي بموسكو: "علينا توخي الحيطة دوما... آمل في أن تتحلى جميع دول الخليج بالحكمة الكافية للامتناع عن فعل أي شيء من شأنه زيادة الاحتكاكات الإقليمية وتخفيفها، ونحن بدورنا نتطلع دائما للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

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وتطرق الوزير الإيراني إلى الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية والذي تلقي المملكة على طهران اللوم فيه، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء كان له تأثير قصير المدى على سوق الطاقة وأسعار النفط.

وشدد الوزير على أن العقوبات الأمريكية لم تؤثر إطلاقا على مستوى إنتاج الغاز في الجمهورية الإسلامية، معربا عن عزم طهران رفع هذا المستوى بنحو مليوني متر مكعب يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وأبدى قناعته بأن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بلغت "مستوى نضوج" وباتت قادرة على تجاوز تقلبات أسعار الطاقة والتوصل إلى اتفاقات، مؤكدا أمله في أن تستمر هذه المنظمة في الاضطلاع بدور مهم في سوق الطاقة.

المصدر: إنترفاكس + رويترز

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