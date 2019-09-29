طهران تتوجس خطرا على منشآتها النفطية

أهاب وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة جميع الشركات والمنشآت النفطية في الجمهورية الإسلامية بضرورة توخي الحيطة واليقظة والحذر، تحسبا لتهديدات سيبرانية ومادية محتملة.

وشدد الوزير في بيان أصدره اليوم الأحد بمناسبة يوم الإطفاء والسلامة في إيران، على أن البلاد تتعرض لحرب اقتصادية متكاملة الأركان في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، محذرا من أن هذه الحرب تستهدف قطاع النفط الإيراني لكونه "قوة الدفع ومحرك اقتصاد البلاد".

وحث زنكنة المنشآت النفطية على إيجاد الأرضيات الإدارية والفنية والعملياتية اللازمة للحافظ على سلامة المنشآت والأصول المادية وترقية قدرة التحمل واستدامة سلسلة القيمة في أنشطة المنبع إلى المصب في صناعة النفط، على نحو موحد سيما عبر الإجراءت الوقائية والإشراف العملياتي الدقيق.

المصدر: إرنا